Official: Juve squad to face Fiorentina



Following today's final training session at the JTC, ahead of Juventus-Fiorentina tomorrow night (18:00 CEST), Massimiliano Allegri has named his Bianconeri squad for the game.

Here is the list in full:



1. Szczesny

2. De Sciglio

5. Pjanic

7. Ronaldo

12. Alex Sandro

14. Matuidi

15. Barzagli

16. Cuadrado

18. Kean

19. Bonucci

20. Cancelo

21. Pinsoglio

23. Emre Can

24. Rugani

30. Bentancur

32. Del Favero

33. Bernardeschi

37. Spinazzola

40. Mavididi

41. Nicolussi Caviglia