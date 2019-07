One month until Serie A starts: how the teams would line up today

​Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, MALINOVSKYI, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata (MURIEL). All. Gasperini



Bologna ((4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, DENSWIL, Dijks; SCHOUTEN, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Destro. All. Mihajlovic ​



Brescia (4-3-1-2): JORONEN; Sabelli, Lancini, CHANCELLOR, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Spalek; Donnarumma, Torregrossa. All. Corini​



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Romagna, Ceppitelli, MATTIELLO; Ionita, OLIVA, ROG; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti. All. Maran



Fiorentina (4-3-3): DRAGOWSKI; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Dabo, ZURKOWSKI; Saponara, Simeone, Chiesa. All. Montella.



Genoa (4-3-1-2): Radu; JAROSZYNSKI, Romero, ZAPATA, Criscito (BARRECA); ROMULO, Radovanovic, Sturaro; Pandev; PINAMONTI, Kouamé.​ All. ANDREAZZOLI



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, GODIN, de Vrij; LAZARO, BARELLA, SENSI, Brozovic, Asamoah; Perisic, Lautaro. All. CONTE



Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cancelo, DE LIGT, Chiellini, Alex Sandro; RAMSEY, Pjanic, RABIOT; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. SARRI



Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, VAVRO; LAZZARI, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, JONY; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi



Lecce (4-3-1-2): GABRIEL; BENZAR, Lucioni, ROSSETTINI, VERA; Petriccione, Tachtsidis, SHAKHOV; Mancosu; Falco, LAPADULA. All. Liverani



Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, THEO HERNANDEZ; Kessie (KRUNIC), BENNACER, Paquetà; Suso; Piatek, Cutrone. All. GIAMPAOLO



Napoli (4-4-2): Meret; DI LORENZO, MANOLAS, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski (ELMAS); Milik, Insigne. All. Ancelotti



Parma (4-3-3): Sepe; LAURINI, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, KULUSEVSKI, HERNANI; Gervinho, Inglese (CORNELIUS); KARAMOH. All. D'Aversa​



Roma (4-2-3-1): PAU LOPEZ; Florenzi, Fazio, MANCINI, SPINAZZOLA; Lo. Pellegrini (DIAWARA), VERETOUT; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. ALL. FONSECA​



Sampdoria (4-3-3): Audero; DE PAOLI, MURILLO, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Caprari (Gabbiadini), Quagliarella, MARONI. All. DI FRANCESCO​



Sassuolo (4-3-3): Consigli; TOLJAN, GRAVILLON, Ferrari, ROGERIO; OBIANG, Locatelli, TRAORE'; Berardi, CAPUTO, Boga.​ All. De Zerbi



Spal (3-5-2): BERISHA; Cionek, Vicaari, Felipe; D'ALESSANDRO, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Fares; MONCINI, Petagna. All. Semplici​

With the start of the season just around the corner, Calciomercato.com decided to take a look at the potential starting eleven of the 20 Serie A teams. However, it will have to be taken with a pinch of salt, since the transfer window is still ongoing.​