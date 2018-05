Pirlo Farewell Game live: Juve, Inter, AC Milan & Chelsea legends included in starting XI

Andrea Pirlo is playing the last game of his career at the San Siro tonight. Calciomercato.com will follow every update from Milan.

Watch pictures and videos in our gallery and follow the game below:



FIRST HALF



45' GOAL BLUE STARS: Seedorf finds the net with a fine header!



41' GOAL WHITE STARS: Pato scores after Storari denies Del Piero.



35' GOAL BLUE STARS: Cafu!



32' GOAL WHITE STARS: amazing assist by Pirlo for Vieri who can’t miss it in front of the keeper.



30' GOAL BLUE STARS: Dida makes a save on Ambrosini, Cassano scores with a tap-in.



25' Dida makes a miraculous save on Cassano!.



22' Nelle White Stars replace Costacurta with Simic.



13' GOAL WHITE STARS: Pato with a fine left-footed shot





5' GOAL BLUE STARS: Quagliarella with a stunning lob



2' GOAL BLUE STARS: SHEVA! Shevchenko.



1’ the game begins!





WHITE STARS



Managers: Antonio Conte e Carlo Ancelotti;

Goalkeepers: Christian Abbiati e Nelson Dida;

Defenders: Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Alessandro Costacurta, Giuseppe Favalli, Marek Jankulovski, Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Massimo Oddo, Dario Simic, Gianluca Zambrotta, Javier Zanetti

Midfielders: Roberto Baronio, Mauro German Camoranesi, Gennaro Gattuso, Frank Lampard, Leonardo, Simone Pepe, Andrea Pirlo, Manuel Rui Costa, Marco Verratti, Arturo Vidal;

Strikers: Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Antonio Di Natale, Vincenzo Iaquinta, Filippo Inzaghi, Alessandro Matri, Alexandre Pato, Ronaldo 'Il Fenomeno', Francesco Totti, Christian Vieri.



BLUE STARS



Managers: Massimiliano Allegri, Roberto Donadoni e Mauro Tassotti

Goalkeepers: Gianluigi Buffon e Marco Storari –

Defenders: Daniele Adani, Andrea Barzagli, Daniele Bonera, Marcos Cafu, Aimo Diana, Ciro Ferrara, Kakha Kaladze, Marco Materazzi, Serginho

Midfielders: Demetrio Albertini, Massimo Ambrosini, Cristian Brocchi, Daniele De Rossi, Alessandro Diamanti, Claudio Marchisio, Simone Perrotta, Clarence Seedorf

Strikers: Marco Borriello, Antonio Cassano, Fabio Quagliarella, Ronaldinho, Andriy Shevchenko, Carlos Tevez, Luca Toni, Nicola Ventola.



CONFIRMED LINE-UPS

WHITE STARS (4-3-3): Dida; Zanetti, Costacurta, Favalli, Zambrotta; Lampard, Pirlo, Rui Costa; Pato, Vieri, Del Piero.



BLUE STARS (4-3-3): Storari; Cafu, Bonera, Materazzi, Serginho; Seedorf, Albertini, Ambrosini; Cassano, Shevchenko, Quagliarella.