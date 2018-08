Probable lineups for Juve, Inter, Milan and more in light of summer transfers

The summer transfer window has brough plenty of changes to Serie A squads. Here are the probable lineups for all 20 clubs in light of their summer buys, with new acquistions capitalized:



Atalanta

Probable formation (3-4-3): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, RECA; Ilicic, DUVAN ZAPATA, Gomez.



Bologna

Probable formation (3-5-2): SKORUPSKI; Mbaye, De Maio, Gonzalez; MATTIELLO, Poli, Pulgar, Dzemaili, DIJKS; FALCINELLI, Palacio.



Cagliari

Probable formation (4-3-1-2): Cragno; SRNA, Ceppitelli, Romagna, Lykogiannis; CASTRO, BRADARIC, Barella; Joao Pedro; CERRI, Pavoletti.



Chievo

Probable formation (4-3-3): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, ROSSETTINI, Jaroszynski; Depaoli, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, DJORDJEVIC, Giaccherini.



Empoli

Probable formation (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Maietta, SILVESTRE, ANTONELLI; Brighi, Bennacer, Krunic; Zajc; Caputo, LA GUMINA.



Fiorentina

Probable formation (4-3-3): LAFONT; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Dabo, Veretout; Chiesa, Simeone, PJACA.



Frosinone

Probable formation (3-5-2): SPORTIELLO; SALAMON, Ariaudo, GOLDANIGA; M. Ciofani, HALLFREDSSON, Maiello, CRISETIG, MOLINARO; Dionisi, PERICA.



Genoa

Probable formation (3-4-1-2): MARCHETTI; LISANDRO LOPEZ, Spolli, CRISCITO; ROMULO, ​ROLON, SANDRO, Laxalt; Pandev; FAVILLI, KOUAME'



Inter

Probable formation (4-2-3-1): Handanovic; VRSALJKO, Skriniar, DE VRIJ, ASAMOAH; Brozovic, Gagliardini; POLITANO, NAINGGOLAN, Perisic; Icardi.



Juventus

Probable formation (4-3-3): Szczesny; CANCELO; BONUCCI, Chiellini, Alex Sandro; EMRE CAN, Pjanic, Matuidi; Dybala, CRISTIANO RONALDO, Douglas Costa



Lazio

Probable formation (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, ACERBI, Radu; Marusic, BADELJ, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.



Milan

Probable formation (4-3-3): Donnarumma; Conti, CALDARA, Romagnoli, Ricardo Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, HIGUAIN, Calhanoglu.



Napoli

Probable formation (4-2-3-1): MERET; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Hamsik; VERDI, Mertens, Insigne; Milik



Parma

Probable formation (4-3-3): SEPE; Gazzola, BRUNO ALVES, Gagliolo, GOBBI; Scavone, STULAC, Dezi; Ciciretti, Ceravolo, BIABIANY.



Roma

Probable formation (4-3-3): OLSEN; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; CRISTANTE, De Rossi, PASTORE; Under, Dzeko, KLUIVERT.



Sampdoria

Probable formation (4-3-1-2): AUDERO; Bereszynski, Andersen, COLLEY, Murru; Linetty, Praet, JANKTO; Gaston Ramirez; Quagliarella, DEFREL.



Sassuolo

Probable formation (4-3-3): Consigli; Lirola, FERRARI, Lemos, Peluso; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, BOATENG, DI FRANCESCO.



SPAL

Probable formation (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, DJOUROU; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Kurtic, FARES; PETAGNA, Antenucci.



Torino

Probable formation (3-5-1-1): Sirigu; IZZO, Nkoulou, BREMER; De Silvestri, Baselli, Rincon, MEITE', Ansaldi; Iago Falque; Belotti.



Udinese

Probable formation (4-3-3): MUSSO; Larsen, Danilo, Samir, Pezzella; Behrami, Barak, Fofana; De Paul, Lasagna, VIZEU.