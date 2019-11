Probable lineups: Inter v SPAL

Inter are looking to keep pace with league leaders Juventus as they host SPAL at 15:00 on Sunday in Milan.



PROBABLE LINE-UPS



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, D’Ambrosio; Lukaku, Lautaro Martinez.



Unavailable: Sanchez, Barella, Sensi.



SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Sala, Murgia, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna.



Unavailable: Missiroli.



Anthony Privetera