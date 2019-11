Probable lineups: Parma v Milan

Parma put their impressive home record this season on the line when they welcome struggling AC Milan to the Stadio Ennio Tardini on Sunday afternoon in Serie A action.



PROBABLE LINE-UPS



Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Gervinho, Kulusevski, Sprocati.



Unavailable: Scozzarella, Cornelius, Inglese, Karamoh.



Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.



Unavailable: Duarte, Rodriguez.