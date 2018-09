Referees appointed for Serie A mid-week action

These are the referees appointed for matchday 6 in Serie A. Games will be played on Tuesday, Wednesday and Thursday



Inter – Fiorentina Tuesday 9 pm

Mazzoleni



Udinese – Lazio Wednesday 7 pm

Maresca



Atalanta – Torino, Wednesday 9 pm

Orsato



Cagliari – Sampdoria

Rocchi



Genoa – Chievo

Pasqua



Juventus – Bologna

Mariani



Napoli – Parma

Doveri



Roma – Frosinone

Di Bello



Spal – Sassuolo Thursday, 7pm

Abbattista



Empoli – Milan Thursday 9 pm

Fabbri