Referees: Orsato to officiate Milan-Napoli, Rocchi chosen for Atalanta-Juve

The AIA has announced the names of the Referees, Assistants, Officials, VARs and AVARs who will direct the fixtures for the 13th round of Serie A.



Atalanta - Juventus Saturday at 15

Rocchi

Peretti - Cecconi

Iv: Doveri

Var: Aureliano

Avar: Carbone



Milan - Napoli Saturday at 18

Orsato

Giallatini - Mondin

Iv: Massa

Var: Irrati

Avar: Tolfo



Torino - Inter Saturday 20.45

Maresca

Meli - Bindoni

Iv: Fabbri

Var: Mazzoleni

Avar: Paganessi



Bologna - Parma Sunday at 12.30

Abisso

Tegoni - Ranghetti

Iv: Ghersini

Var: Pasqua

Avar: Preti



H. Verona - Fiorentina Sunday at 15.00

Giua

Prenna - Gori

Iv: Manganiello

Var: Nasca

Avar: Galetto



Sassuolo - Lazio Sunday at 15

Chiffi

Schenone - Di Iorio

IV: Sacchi

Var: Banti

Avar: Liberti



Rome - Brescia Sunday at 15

Di Bello

Costanzo - Imperial

IV: Di Martino

Var: Calvarese

Avar: Del Giovane



Sampdoria - Udinese Sunday at 18.00

Pairetto

Alassio - Valeriani

Iv: Marinelli

Var: Guida

Avar: Di Vuolo



Lecce - Cagliari Sunday at 8.45 pm

Mariani

Vivenzi - Lo Cicero

Iv: Baroni

Var: La Penna

Avar: Longo



Spal - Genoa Monday 8.45 pm

Giacomelli

Passeri - Margani

Iv: Piccinini

Var: Valeri

Avar: Fiorito



Anthony Privetera