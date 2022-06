Roma: Allegri e la Juventus preparano l'assalto, in quota Zaniolo sempre più vicino

La Juventus fa sul serio. Per cancellare definitivamente gli ultimi due quarti posti ottenuti in Serie A e rientrare tra le top 8 d’Europa, Massimiliano Allegri sta chiedendo alla dirigenza uno sforzo non indifferente sul mercato. Tra i possibili arrivi estivi prende sempre più quota il nome di Nicolò Zaniolo. Una trattativa che potrebbe andare a buon fine, secondo gli esperti, che vedono più vicino il matrimonio tra il giallorosso e la Vecchia Signora, offerto a 1,85, quota in calo rispetto al 2,50 della scorsa settimana, con la società bianconera pronta a sferrare l'assalto decisivo. La rivale numero uno della Juve è quel Milan campione d'Italia guidato da Stefano Pioli, ormai da tempo alla ricerca di un trequartista giovane e di qualità: l’approdo in rossonero di Zaniolo nella sessione estiva del calciomercato si gioca a 3,50. Più lontano il Tottenham di Antonio Conte, fissato a 8, che negli ultimi giorni ha chiesto informazioni sul calciatore nella speranza di ripetere un’operazione stile Dejan Kulusevski, mentre sale addirittura a 40 un ritorno all’Inter, società che lasciò libero di andare via il mancino classe 1999 nella trattativa per portare in nerazzurro Radja Nainggolan.