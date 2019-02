Roma-Bologna: predicted line-ups

Roma take on Bologna at the Stadio Olimpico tonight. These are the predicted line-ups:





ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, Kluivert. Coach: Di Francesco.



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar; Edera, Soriano, Sansone; Santander. Coach: Mihajlovic.



Ref: Di Bello (assistant Cecconi and Caliari, fourth official Ghersini, VAR: Massa and Fiorito).