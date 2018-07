Roma, il misterioso post della signora Gonalons

Sia Di Francesco sia Monchi sono convinti che la prossima sarà la stagione del riscatto di Maxime Gonalons. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, in estate non ha smesso mai di fatto di allenarsi, seguendo scrupolosamente il programma che gli ha assegnato la Roma sia in Corsica, sia in Marocco (a Marrakesh), le due mete della sua estate. Eppure c’è un piccolo giallo in questa estate del centrocampista francese, con un post su Instagram della moglie di Gonalons, Clara. Rispondendo a un’amica che le chiedeva quando sarebbero rientrati a Roma con il piccolo Eden (uno dei due figli, l’altro è Tom), lei ha risposto così: “A Roma mi sa che non torniamo, scrivimi in privato”. Un messaggio di addio? Potrebbe anche essere interpretato così, se non fosse che a Trigoria sono strasicuri che Gonalons sarà ai nastri di partenza per il via del ritiro (fissato per lunedì), ma – soprattutto – che non hanno nessuna intenzione di privarsene.