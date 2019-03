Likely Sampdoria XI (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Jankto, Praet, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini.

Likely AC Milan XI (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Paqueta; Suso, Piatek, Calhanoglu.

On the eve of the clash between AC Milan and Sampdoria at Stadio Luigi Ferraris, La Gazzetta Dello Sport have revealed the probable line-ups for the game.