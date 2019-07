2019-2020 Serie A fixture draw, the final match-day will end with a bang

The Serie A fixture list draw is set to begin at 19.00 Italy time as you can follow the action with us live here. The opening weekend of the 2019-2020 Serie A will be on August 24th as the season will end on May 24th 2020.



LIVE DRAW:



Week 1:

Cagliari-Brescia

Fiorentina-Napoli

Verona-Bologna

Inter-Lecce

Parma-Juventus

Roma-Genoa

Sampdoria-Lazio

SPAL-Atalanta

Torino-Sassuolo

Udinese-Milan



Week 2

Atalanta-Torino

Bologna-SPAL

Cagliari-Inter

Genoa-Fiorentina

Juventus-Napoli

Lazio-Roma

Lecce-Verona

Milan-Brescia

Sassuolo-Sampdoria

Udinese-Parma



Week 3

Brescia-Bologna

Fiorentina-Juventus

Genoa-Atalanta

Verona-Milan

Inter-Udinese

Napoli-Sampdoria

Parma-Cagliari

Roma-Sassuolo

SPAL-Lazio

Torino-Lecce



Week 4

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Genoa

Juventus-Verona

Lazio-Parma

Lecce-Napoli

Milan-Inter

Sampdoria-Torino

Sassuolo-SPAL

Udinese-Brescia



Week 5

Brescia-Juventus

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Bologna

Verona-Udinese

Inter-Lazio

Napoli-Cagliari

Parma-Sassuolo

Roma-Atalanta

SPAL-Lecce

Torino-Milan



Week 6

Cagliari-Verona

Juventus-SPAL

Lazio-Genoa

Lecce-Roma

Milan-Fiorentina

Napoli-Brescia

Parma-Torino

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Atalanta

Udinese-Bologna



Week 7

Atalanta-Lecce

Bologna-Lazio

Brescia-Sassuolo

Fiorentina-Udinese

Genoa-Milan

Verona-Sampdoria

Inter-Juventus

Roma-Cagliari

SPAL-Parma

Torino-Napoli



Week 8

Brescia-Fiorentina

Cagliari-SPAL

Juventus-Bologna

Lazio-Atalanta

Milan-Lecce

Napoli-Verona

Parma-Genoa

Sampdoria-Roma

Sassuolo-Inter

Udinese-Torino



Week 9

Atalanta-Udinese

Bologna-Sampdoria

Fiorentina-Lazio

Genoa-Brescia

Verona-Sassuolo

Inter-Parma

Lecce-Juventus

Roma-Milan

SPAL-Napoli

Torino-Cagliari



Week 10

Brescia-Inter

Cagliari-Bologna

Juventus-Genoa

Lazio-Torino

Milan-SPAL

Napoli-Atalanta

Parma-Verona

Sampdoria-Lecce

Sassuolo-Fiorentina

Udinese-Roma



Week 11

Atalanta-Cagliari

Bologna-Inter

Fiorentina-Parma

Genoa-Udinese

Verona-Brescia

Lecce-Sassuolo

Milan-Lazio

Roma-Napoli

SPAL-Sampdoria

Torino-Juventus



Week 12

Brescia-Torino

Cagliari-Fiorentina

Inter-Verona

Juventus-Milan

Lazio-Lecce

Napoli-Genoa

Parma-Roma

Sampdoria-Atalanta

Sassuolo-Bologna

Udinese-SPAL



Week 13

Atalanta-Juventus

Bologna-Parma

Verona-Fiorentina

Lecce-Cagliari

Milan-Napoli

Roma-Brescia

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Lazio

SPAL-Genoa

Torino-Inter



Week 14

Brescia-Atalanta

Cagliari-Sampdoria

Fiorentina-Lecce

Genoa-Torino

Verona-Roma

Inter-SPAL

Juventus-Sassuolo

Lazio-Udinese

Napoli-Bologna

Parma-Milan



Week 15

Bologna-Milan

Inter-Roma

Lazio-Juventus

Lecce-Genoa

Sampdoria-Parma

Sassuolo-Cagliari

SPAL-Brescia

Torino-Fiorentina

Udinese-Napoli



Week 16

Bologna-Atalanta

Brescia-Lecce

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Inter

Genoa-Sampdoria

Verona-Torino

Juventus-Udinese

Milan-Sassuolo

Napoli-Parma

Roma-SPAL



Week 17

Atalanta-Milan

Fiorentina-Roma

Inter-Genoa

Lazio-Verona

Lecce-Bologna

Parma-Brescia

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Napoli

Torino-SPAL

Udinese-Cagliari



Week 18

Atalanta-Parma

Bologna-Fiorentina

Brescia-Lazio

Genoa-Sassuolo

Juventus-Cagliari

Lecce-Udinese

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Roma-Torino

SPAL-Verona



Week 19

Cagliari-Milan

Fiorentina-SPAL

Verona-Genoa

Inter-Atalanta

Lazio-Napoli

Parma-Lecce

Roma-Juventus

Sampdoria-Brescia

Torino-Bologna

Udinese-Sassuolo