Serie A is back: all the probable formations; from CR7 to Ibrahimovic

Serie A is back after the Christmas break, with many interesting encounters expected between today and tomorrow. Calciomercato.com brings you the probable line-ups of the top matches of the round.



Brescia-Lazio



Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli.



Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Correa, Lulic; Caicedo, Immobile.



Roma-Torino



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Clorenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti, Dzeko.



Torino (3-4-2-1): Sirigue; Izzo, Nkolou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.



Atalanta-Parma



Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Ilicic.



Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Grassi, Hernani, Barilla; Kucka, Kulusevski, Sprocati.



Juventus-Cagliari



Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Ronaldo.



Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Farago, Walukiewicz, Klavan, Pallegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.



AC Milan-Sampdoria



AC Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Ibrahimovic, Calhangolu.



Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Ramirez, Vieira, Thorsby, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella.



Napoli-Inter Milan



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Calejjon, Milik, Insigne.



Inter Milan (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku.