Serie A is back: all the probable formations; from CR7 to Ibrahimovic

ibrahimovic, milan, 2020, pugno
05 January at 11:30
Serie A is back after the Christmas break, with many interesting encounters expected between today and tomorrow. Calciomercato.com brings you the probable line-ups of the top matches of the round.

Brescia-Lazio

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Correa, Lulic; Caicedo, Immobile.

Roma-Torino

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Clorenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti, Dzeko.

Torino (3-4-2-1): Sirigue; Izzo, Nkolou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.

Atalanta-Parma

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Ilicic.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Grassi, Hernani, Barilla; Kucka, Kulusevski, Sprocati.

Juventus-Cagliari

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Ronaldo.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Farago, Walukiewicz, Klavan, Pallegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

AC Milan-Sampdoria

AC Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Ibrahimovic, Calhangolu.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Ramirez, Vieira, Thorsby, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella.

Napoli-Inter Milan

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Calejjon, Milik, Insigne.

Inter Milan (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

Comments

comments powered by Disqus

More news about...

Atalanta
Inter
Juventus
Lazio
Milan
Napoli
Roma
Sampdoria
Torino
Cagliari
Parma
Brescia
 
We'd like to show you notifications for the latest news and updates.