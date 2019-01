Serie A Round 20: The assigned referees

Ahead of the 20th round of Serie A, the assigned referees for the games have been announced.

Fiorentina vs. Sampdoria: Di Bello

Frosinone vs. Atalanta: Chiffi

Genoa vs. AC Milan: Orsato

Inter vs. Sassuolo: Pairetto

Juventus vs. Chievo: Piccinini

Napoli vs. Lazio: Rocchi

Roma vs. Torino: Giacomelli

SPAL vs. Bologna: Fabbri

Udinese vs. Parma: Mazzoleni

Cagliari vs. Empoli: Pasqua