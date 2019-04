Serie A Round 33: Guida will officiate Inter-Roma - all the referees

Ahead of this weekend's Serie A action, which will kick off with Parma-Milan on Saturday, the Lega have announced the referees for the respective games.



​Parma – Milan at 12:30

Valeri

Caliari – De Meo

Iv: Volpi

Var: La Penna

Avar: Alassio



Udinese - Sassuolo

Pairetto

Liberti – Bottegoni

Iv: Massimi

Var: Banti

Avar: Tasso​



Bologna – Sampdoria

Mariani

Marrazzo – Tegoni

Iv: Abbattista

Var: Irrati

Avar: Tolfo



Cagliari – Frosinone

Abisso

Passeri – Pagnotta

Iv: Serra

Var: Piccinini

Avar: Paganessi



Empoli – Spal

Rocchi

Del Giovane – Preti

Iv: Ghersini

Var: Giacomelli

Avar: Fiorito



Genoa – Torino

Doveri

Ranghetti – Bindoni

Iv: Giua

Var: Mazzoleni

Avar: Vuoto



Lazio – Chievo

Chiffi

Rocca – Posado

Iv: Rapuano

Var: Maresca

Avar: Di Vuolo



Juventus – Fiorentina Saturday at 18:00

Pasqua

Mondin – Lo Cicero

Iv: Aureliano

Var: Di Bello

Avar: Longo



Inter – Roma Saturday at 20:30

Guida

Meli – Valeriani

Iv: Manganiello

Var: Calvarese

Avar: Vivenzi



Napoli – Atalanta Monday at 19:00

Orsato

Di Iorio – Schenone

Iv: Di Paolo

Var: Massa

Avar: Costanzo