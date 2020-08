Serie B: quote sul filo per Pescara-Perugia, Iemmello batte Galano nella sfida del gol

Pescara in leggero vantaggio, Perugia all'assalto subito dietro. Pronostico più incerto che mai per il primo appuntamento del doppio confronto play-out tra la squadra abruzzese e quella umbra, che deciderà quale delle due lascerà la Serie B. I precedenti di questa stagione premiano i biancorossi (una vittoria e un pareggio), ma nelle quote stavolta le preferenze vanno alla squadra di Oddo, seppure di poco: il segno «1» per la partita di stasera vale 2,45, con il Perugia - imbattuto contro il Pescara da sei partite - offerto a 3,00 e il pareggio poco più in alto, a 3,05. La posta in gioco è altissima e ogni gol realizzato o subito potrebbe pesare moltissimo: inevitabile per gli analisti puntare su un match tirato e "prudente", con l'Under (meno di tre reti complessive) favorito a 1,63 contro il 2,15 dell'Over. Sul tabellone dei marcatori c'è spazio invece per i trascinatori delle due squadre: in questo caso, però, ad avere la meglio è il bomber del Perugia, Pietro Iemmello, il cui gol è dato a 2,50. Poco più in alto, a 2,75, il guizzo di Cristian Galano, capocannoniere del Pescara.