Watch: Ronaldo and Georgina seen at church. Is it a hint?

Cristiano Ronaldo has been adapting well to life in Italy as he moved to Juventus from Real Madrid this past summer as this was the biggest transfer in the past years. As the magazine Gente reported, Ronaldo was seen alongside Georgina close to the "Chiesa Gran Madre di Dio di Torino" church. Could this be a hint that this is where the couple will be getting married? You can view a picture on the matter bellow right here right now on Calciomercato.com.









Cristiano Ronaldo si sposa. Dopo la notizia della proposta di matrimonio del fenomeno della Juventus alla sua Georgina Rodriguez, sono rimbalzati continui rumors sui dettagli della celebrazione, a partire dalla location del grande evento. Secondo quanto riportato da Tuttosport, si parla di un matrimonio intimo e semplice, in una Chiesa cittadina a Torino. E, intanto, i tifosi si scatenano sulla sua possibile "esultanza nuziale": che arrivi un "Siuuu, lo voglio" a Georgina?

"Siuuuu, lo voglio!", Ronaldo prepara l'esultanza nuziale per la sua Georgina pic.twitter.com/2A1rIl6jRo — Goal Italia (@GoalItalia) 16 novembre 2018