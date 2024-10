IN-DIFESA

Intermania, troppi gol presi: di chi è la colpa? C'è un dato allarmante

Risvegli. Caduta nel derby perso con il Milan, l'Inter si rialza inanellando tre vittorie consecutive contro Udinese, Stella Rossa e Torino. Dopo quello in Friuli, arriva un altro successo per 3-2 in...