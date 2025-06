Tra qualche anno ci ricorderemo di questa Under 17. Di un'Italia che ha vinto l'Europeo di categoria dominando la finale contro il Portogallo: 3-0 secco, prima volta da campioni d'Europa. La Nazionale del futuro passa da qui, dai due gol subiti in tutto il torneo e dalle giocate dei singoli, dal secondo posto al Mondiale Under 20 e dal trionfo nell'Europeo Under 19 dell'anno scorso. Il premio di miglior giocatore del torneo l'ha vinto Francesco Camarda, il gioiello del Milan che giocando sotto età - è un classe 2008 - ha messo la firma sulla finale con una doppietta chiudendo la competizione con 4 gol totali.

QUANTO VALE CAMARDA, IL GIOIELLO DEL MILAN

GLI ALTRI TALENTI - Oltre a Camarda però ci sono altri talenti da appuntarsi, nell'Italia e nelle altre nazionali, nomi da mettere lì da una parte per poi ritirarli fuori tra qualche anno. Qualcuno arriverà, altri forse si perderanno per strada. Ricordando quell'Europeo Under 17 da protagonisti.

ITALIA UNDER 17, CHI SONO I GIOCATORI CHE HANNO VINTO L'EUROPEO

