In ogni campionato ci sono talenti da coltivare. Aspettare. Lanciare al momento giusto e gestirli senza bruciarli, perché alcuni di loro sono dei predestinati. Quando si parla di giovani l'occhio è sempre proiettato al futuro: "Dove può arrivare?". Intanto stanno lì, giocano e alcuni sono anche protagonisti. Scorrendo i cinque principali campionati d'Europa (Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna), vediamo quali sono i dieci giocatori Under 20 che hanno giocato più minuti in questa stagione.

GLI SPOILER - Qualche spoiler sulle posizioni appena sotto la top ten, dove ci sono tanti giocatori della Serie A: tra quelli con più minuti troviamo Santiago Castro del Bologna che con 3 gol è anche uno di quelli che ha segnato di più; c'è il centrale della Fiorentina Comuzzo, fresco di rinnovo e una delle sorprese di questi primi mesi di campionato. Un altro difensore italiano fuori dalla top ten degli Under 20 con più minuti è Coppola del Verona, di poco sotto. All'estero non hanno giocato abbastanza minuti per rientrare in questa classifica Zaire-Emery (Psg), Lewis (Manchester City) e Garnacho (Manchester United).

