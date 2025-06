Addio 2024, l'anno delle big: Inter vincente, Milan dilettantesco, Roma confusione, Atalanta migliore

Un anno, una squadra, un aggettivo. Proviamo a rivivere il 2024 delle principali protagoniste del calcio italiano attraverso una singola definizione. Un aggettivo, una parola, per mettere in archivio ciò che è stato. Dall'Inter Campione d'Italia all'Atalanta protagonista in Europa, dal Milan alla Juventus fino a Napoli, Roma, Lazio, Bologna e Fiorentina. Addio 2024: l'anno delle big italiane in un singolo concetto.