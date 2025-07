Il francese da lunedì si allenerà con il Milan Futuro: non è stato convocato per il raduno, ma vuole provare a convincere Allegri a dargli un'occasione

Il futuro di Yacine Adli è sempre più lontano dal Milan. Massimiliano Allegri non lo ha convocato per il raduno del 7 luglio e il francese ha continuato ad allensarsi in patria insieme a un preparatore personale.

Nella serata di domenica 14 luglio tornerà a Milano, dove, da lunedì, si allenerà con il Milan Futuro, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Una scelta chiara da parte di Allegri, che ha bocciato Adli ancora prima di vederlo all'opera, in attesa che qualcosa si muova in ottica mercato.