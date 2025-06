Ag. Liberali: "Il paragone con Foden non è esagerato. Il Milan ha grandi progetti per lui"

La prima amichevole contro il Rapid Vienna è stata utile per mettere minuti nelle gambe e dare indicazioni sul nuovo Milan di Paulo Fonseca.

La costruzione dal basso, i movimenti utili per liberare Theo Hernandez in futuro, meccanismi di difesa ancora da registrare.

E' stata anche l'occasione per mettere in mostra alcuni ragazzi del settore giovanile che giocheranno tra Primavera e Milan Futuro, la squadra che prenderà parte alla prossima Serie C. E tra questi chi ha dato le indicazioni più positive è stato Mattia Liberali.

Classe 2007 e tra i protagonisti della vittoria dell'Europeo Under 17 da parte dell'Italia, il trequartista è stato provato da Fonseca e in molti scommettono sulla sua crescita.

Stefano Antonelli, che insieme a Ferdinando Guarino cura gli interessi di Liberali, ha parlato a MilanNews.it del proprio assistito.