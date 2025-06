Albania e Georgia, le cenerentole di Euro 2024 tanto vicine all’Italia

L’Albania è nel girone dell’Italia, si presenta come vera e propria mina vagante, conta ben 10 giocatori che fanno parte di squadre di Serie A o Serie B, ed è sicuramente più matura rispetto al 2016, anno del suo primo Europeo. La Georgia è l’unica esordiente assoluta ai campionati Europei, ha una stella classe 2001 che sia in Italia che in Europa inizia ad essere decisamente conosciuta, e punta a sorprendere, dopo aver strappato un pass qualificazione in modo totalmente imprevedibile. Sono probabilmente le due Nazionali che destano più curiosità, tra le 24 partecipanti a questa edizione tedesca.