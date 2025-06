Alexi Lalas, dalla chitarra alla Serie A con il Padova

Se oggi, nell’epoca della globalizzazione che ha investito anche il Mondo dello sport, un calciatore statunitense in Serie A non fa più notizia, quando Alexi Lalas, il primo calciatore a stelle e strisce nel calcio italiano, sbarcò in Italia dopo i Mondiali di USA ’94 per giocare nel Padova di Mauro Sandreani, venne visto come una sorta di extraterrestre.

Un po’ per il suo modo di vivere le partite in un modo sereno e senza patemi, lontano anni luce dalle tensioni del calcio italiano, un po’ per quel suo look stravagante che non lo faceva di certo passare inosservato.. Ciò nonostante Lalas, che continuerà a coltivare anche l’altra sua grande passione, la musica rock, riuscirà dove in pochi avrebbero scommesso: dopo essere stato protagonista ai Mondiali con la nazionale statunitense, farà un buon campionato in Serie A con la maglia biancoscudata sulle spalle, giocando con i veneti anche una seconda stagione. Prima di far ritorno in patria e chiudere la sua carriera nella nuova Mls.

Oltre che per le sue giocate difensive e per qualche gol pesante, sarà ricordato anche per le sue esternazioni, mai banali e in alcuni casi dissacranti, in un mondo, quello del calcio italiano dell’epoca, poco avvezzo a personaggi estroversi come lo era il centrale difensivo americano.