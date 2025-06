Allegri e la prima avventura al Milan: dallo Scudetto all'esonero, il racconto

Il bel gioco espresso e i risultati decisamente positivi con il Cagliari nel biennio 2008-2010, attirano sul giovane tecnico italiano Massimiliano Allegri l’attenzione di diverse società importanti. Il tecnico livornese, dopo la promozione dalla C1 alla Serie B con il Sassuolo, aveva convinto il presidente rossoblù Massimo Cellino, che già lo aveva avuto come calciatore, a sceglierlo per guidare i sardi.

La scommessa si rivelerà vincente: dopo un avvio difficile con 5 sconfitte consecutive, infatti, il Cagliari in breve tempo risale la china e conquista a fine anno un brillante 9° posto nella stagione 2008/2009, cui seguirà la Panchina d’Oro che gli viene assegnata nel febbraio 2010 come miglior tecnico della Serie A in base ai voti degli altri tecnici.

Nel 2009/2010 i rossoblù arrivano ad accarezzare fino al mese di febbraio 2010 il sogno di una qualificazione in Europa League, ma un crollo inspiegabile porterà la squadra a raccogliere appena 2 punti in 8 partite e a far maturare a Cellino, che nel frattempo aveva appreso di contatti fra il proprio allenatore e il Milan, ad esonerare Allegri per dare una sferzata alla squadra. È il 13 aprile 2010.

A parlare con l’allenatore livornese era stato l’amministratore delegato Adriano Galliani, che lo aveva individuato come allenatore ideale per succedere al brasiliano Leonardo. Il patron Silvio Berlusconi, che avrebbe preferito un ex rossonero alla guida tecnica della squadra, viene così convinto e contatta telefonicamente l’ex centrocampista.

Chiuso il campionato 2009/10 sotto la guida di Leonardo al 3° posto finale, vengono gettate le basi dell’accordo fra l’allenatore e il Milan, che sarà poi formalizzato il 25 giugno 2010, dopo che Cellino, al termine di una lunga trattativa fra le parti, si era deciso a liberare Allegri dal contratto con i sardi il 17 dello stesso mese.