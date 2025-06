Allenatori Serie A 2025/26: conferme e novità, la situazione squadra per squadra

Tutti gli allenatori della Serie A 2025/26: tra conferme, novità e sorprese, la situazione squadra per squadra.

Un'estate di rivoluzione per le panchine del massimo campionato italiano. Lotta Scudetto, corsa alle competizioni europee e battaglia per la salvezza, le squadre di tutte le fasce sono coinvolte in una sessione che propone tanti cambiamenti.

Dal Milan che è pronto a rilanciare un nuovo progetto tornando al passato, con il ritorno di Massimiliano Allegri al posto di Sergio Conceicao, all'Inter che ha salutato Simone Inzaghi (passato in Arabia Saudita, dalla fine dell'era Gian Piero Gasperini all'Atalanta al Pisa neopromosso che deve fare i conti con l'addio di Filippo Inzaghi: sono diverse le situazioni che ridisegnano il quadro complessivo avvicinandosi al nastro di partenza della prossima stagione.

Diverse squadre sono ancora in bilico, ma non mancano anche scenari più definiti come quello del Bologna: dopo settimane di rumors e interessamenti, Vincenzo Italiano ha deciso di prolungare il contratto con i rossoblù e portare avanti il progetto con gli emiliani. La svolta a sorpresa è quella del Napoli: quando tutto sembrava indicare l'addio di Antonio Conte, con la Juventus pronto a riprenderlo, il tecnico leccese ha deciso di continuare in azzurro.

Tutte le novità e tutti gli aggiornamenti sugli allenatori della Serie A 2025/26.