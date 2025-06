L'ora della verità in casa Juventus. Dusan Vlahovic, dopo aver lasciato il campo nel finale di Serbia-Danimarca per un problema muscolare alla coscia sinistra, è rientrato subito a Torino per svolgere gli esami strumentali al J-Medical, capire l'entità dell'infortunio e quanto dovrà rimanere fuori.

IL COMUNICATO - Questo l'esito, comunicato ufficialmente dalla Juventus:"A seguito del problema muscolare alla coscia sinistra accusato ieri con la propria Nazionale, Dusan Vlahovic è stato sottoposto oggi, 19 novembre, presso il J|medical, a esami diagnostici.

Gli accertamenti hanno escluso lesioni e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente".

QUANDO TORNA E QUANTE PARTITE SALTA

RESPONSO IN ARRIVO - Visite mediche che sono durate meno di 40 minuti: da capire itempi di recupero, con le sensazioni che lo vedono comunque a serio rischio per i prossimi due impegni. Il giocatore si è fermato con alcuni tifosi per firmare alcuni autografi e scattare qualche foto.

A RISCHIO PER MILAN E ASTON VILLA - L'attaccante della Juventus è arrivato al J-Medical in mattinata, prima di andarsene intorno all'ora di pranzo: non si vogliono correre rischi, al momento si pensa non sarà disponibileper il match di San Siro contro il Milan, in programma sabato alle 18, e resta in forse per la gara di Champions con l'Aston Villa, a Birmingham.

