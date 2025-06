Arbitri 8ª giornata di Serie A: Roma-Inter a Massa, Sacchi per Juventus-Lazio. Le designazioni

Sono arrivate le designazioni dell’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha ufficializzato i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR selezionati per il primo turno dopo la sosta di ottobre. Affidato all’esperto Davide Massa della sezione di Imperia il big match dell’Olimpico tra Roma e Inter, mentre a dirigere Juventus-Lazio – altra sfida di cartello di questa giornata – sarà Jean Luca Sacchi di Macerata. Ecco tutte le scelte per la tre giorni di campionato.