Arbitri, weekend no: da Reijnders e Cristante-Thuram a Douglas Luiz e Politano, gli episodi da polemica

Quello che ancora non si è concluso è a tutti gli effetti uno dei peggior weekend da tanto tempo a questa parte per il mondo arbitrale. In due giorni nei campi di Serie A si è visto e non visto di tutto e di più con polemiche che viaggiano spedite da nord a sud e senza esclusione di colpi al punto da aver portate addirittura uno dei dirigenti a mettere in discussione l'esistenza stessa del Var.

QUANTE POLEMICHE - In una sola giornata abbiamo visto 3 rossi al limite, una gomitata a palla lontana non fischiata, un rigore concesso che ancora non ha avuto la certezza del contatto, diversi gol annullati al limite e infine un rosso non dato per un episodio simile a quelli contestati il giorno prima. In sostanza manca coerenza fra una direzione e l'altra e gli errori sembrano davvero susseguirsi senza fine.