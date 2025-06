Arbitri e Var nella bufera: da Gatti e Tomori a Bastoni, gli episodi contestati del weekend

Un weekend da bollino rosso per gli arbitri: dall'anticipo del venerdì al posticipo del lunedì, la 24esima giornata della Serie A è costellata da errori e polemiche.

Sviste e scelte contestate, ma non solo perché nel mirino finiscono il VAR e soprattutto il protocollo che regola gli interventi e che di fatto, in questo turno di campionato, ha condizionato nettamente in almeno due episodi. E' accaduto ad Empoli in occasione della sfida tra i toscani e il Milan, una partita che ha portato al duro sfogo di Zlatan Ibrahimovic ( LEGGI QUI ), si è ripetuto in un'altra casistica anche nell'ultima partita della giornata tra Inter e Fiorentina a San Siro.