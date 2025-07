In queste ore il classe 2002 ha sciolto gli ultimi dubbi: dietrofront col Milan, decisive le chiamate di Mourinho

Il grande intrigo di questa prima parte di mercato è stato il futuro di Archie Brown. Poco più di 24 ore fa a Bruxelles c'erano due aerei privati pronti a farlo decollare: uno aveva il simbolo del Fenerbahçe e l'avrebbe portato a Istanbul, l'altro in Italia, a Milano, sponda Milan. Il classe 2002 è rimasto a terra, prendendosi altro tempo per riflettere e valutare bene quale fosse la scelta migliore per lui. In queste ore ha sciolto gli ultimi dubbi, e secondo quanto riporta Sky Sport ha accettato l'offerta del club turco.