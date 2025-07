Arsenal, tifosi infuriati: petizione online contro l'arrivo di Madueke dal Chelsea. All'Emirates Stadium spuntano anche le scritte "Arteta Out"

I tifosi dell'Arsenal hanno fatto partire la petizione #NoToMadueke. Nel mirino anche il tecnico spagnolo.

Il trasferimento di Noni Madueke dal Chelsea all'Arsenal sta facendo infuriare i tifosi dei Gunners. Le due società hanno trovato l'intesa per il trasferimento dell'esterno classe 2002, che ha lasciato il ritiro del Mondiale per Club, dove era impegnato con i blues, sulla base di 48 milioni di sterine di 4 di bonus.

Una cifra alta, con il calciatroe che svolgerà nelle prossime 24 ore, come scritto da Fabrizio Romano, la parte finale delle visite con l'Arsenal. I tifosi, però, non hanno preso bene questo accordo, tanto da far partire una petizione contro il suo arrivo che ha già raccolto oltre 4.000 firme. Nel mirino è finito anche il tecnico Mikel Arteta.