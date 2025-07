Arsenal, trattativa in chiusura per Gyökeres

I Gunners si sono avvicinati alla richiesta dello Sporting Lisbona di 80 milioni tra parte fissa e bonus, il giocatore spinge per andare in Inghilterra

Sull'asse Lisbona-Londra continua la telenovela legata al futuro di Viktor Gyökeres. Il giocatore ha rotto con lo Sporting e vuole solo andare in Inghilterra per firmare con i Gunners, che nel frattempo stanno facendo pressione al club portoghese per convincerlo a farlo partire. Secondo quanto riporta The Athletic gli ultimi contatti tra i due club sono stati positivi e i progressi fatti nel fine settimana possono diventare decisivi: oggi la trattativa per l'attaccante svedese è arrivata alle fasi finali, il giocatore ha già da tempo un accordo con l'Arsenal per un contratto da cinque anni.