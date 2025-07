L'Arsenal ha comunicato la risoluzione del contratto di Tomiyasu: il difensore era arrivato a Londra dal Bologna nell'agosto del 2021

Dopo 4 anni finisce l'avventura di Takehiro Tomiyasu all'Arsenal. Il difensore giapponese, arrivato dal Bologna nell'agosto del 2021, ha risolto il suo contratto con i Gunners ed è ora libero di firmare con altre squadre a parametro zero. Dopo un anno in cui è rimasto fuori per l'infortunio al ginocchio, cercherà una nuova squadra per mettersi alle spalle le difficoltà dell'ultima travagliata stagione.