Aston Villa-Arsenal: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Buona la prima nella Premier League 2024/25 per Aston Villa e Arsenal: ora è tempo di affrontarsi in quello che potrebbe essere uno dei tanti scontri diretti in testa alla classifica inglese. 1-2 sul campo del West Ham per i Villans, 2-0 casalingo al Wolverhampton per i Gunners di Riccardo Calafiori.

