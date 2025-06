Atalanta-Arsenal: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Inizia la nuova UEFA Champions League ed è subito big match: l’Atalanta ospita nel rinnovato Gewiss Stadium l’Arsenal, vicecampione d’Inghilterra. Tornano le grandi notti europee per i nerazzurri che sono di ritorno nella massima competizione per club, dopo aver vinto l’Europa League, battendo il Bayer Leverkusen con un super Lookman. Gasperini sfida subito una delle squadre favorite, i Gunners di Arteta, competitivi in patria e a livello europeo.

Si tratta della prima gara del girone unico, il nuovo format che ha mandato in pensione quello coi gruppi all’italiana. Dopo l’Arsenal, giocherà in casa dello Shakhtar Donetsk, dello Stoccarda, dello Young Boys e del Barcellona, mentre ospiterà in Italia Celtic, Real Madrid e Sturm Graz.