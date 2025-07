Il club arabo ha fatto una prima offerta per l'attaccante: proposta respinta dai nerazzurri, si attende un rilancio

Dall'Arabia Saudita sta partendo in queste ore l'assalto a Mateo Retegui. Per il capocannoniere del campionato scorso - ha chiuso la classifica marcatori con 25 gol - si è fatto avanti l'Al-Qadsiah: il club arabo ha messo sul tavolo un'offerta da 40 milioni di euro, e come riporta Fabrizio Romano la proposta al momento è stata respinta dall'Atalanta che chiede una cifra superiore. E' un primo passo che apre la trattativa tra le due società, con l'Al-Qadsiah che potrebbe presentare un rilancio nei prossimi giorni.