Atalanta, aumentano le pretedenti per Lookman: c'è anche il Barcellona

Anche il Barcellona ha messo gli occhi sull'attaccante nigeriano: l'Atalanta, dopo la cessione di Retegui, chiede una cifra importante

Il primo giorno della nuova Atalanta di Ivan Juric si avvicina. Il 14 luglio i nerazzurri si troveranno a Zingonia per le visite mediche, prima di iniziare la preparazione il 15. In ritiro non ci sarà Mateo Retegui, passato all'Al Qadsiah per 65 milioni di euro, mentre rimane ancora da decidere il futuro di Ademola Lookman.

L'attaccante nigeriano, proprio come l'anno scorso, è al centro di diverse voci di mercato. Le sue prestazioni hanno attirato l'interesse di big italiane - tra cui il Napoli - ed europee.

L'ultima a essersi iscritta alla corsa per Lookman sarebbe il Barcellona.