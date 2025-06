Atalanta, dall'Arsenal al Barcellona: le avversarie in Champions League, la formazione tipo e la stella

Nel sorteggio al Grimaldi Forum di Monaco i nerazzurri bergamaschi in seconda fascia hanno pescato il Barcellona, sogno della piazza fin dalla prima qualificazione in Champions nel 2019, il Real Madrid appena affrontato in Supercoppa, poi il grande Arsenal, il Celtic corteggiato a lungo e invano per O’Riley, lo Stoccarda che si è appena preso Touré e le “vecchie conoscenze” europee Shakhtar, Sturm Graz e Young Boys. L'Atalanta le affronterà da vincitrice della Coppa di Europa League.

Ecco formazione tipo, stella e cammino degli avversari dell'Atalanta.