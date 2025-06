Atalanta a caccia di un esterno: pazza idea Gosens

L'Atalanta ha iniziato il calciomercato estivo col botto, anticipando i tempi di apertura ufficiali. Arrivato il difensore che sostituisce l'infortunato Scalvini, Ben Godfrey dall'Everton, riscattato De Ketelaere, il reparto offensivo si è arricchito anche del talento da rilanciare Nicolò Zaniolo. E anche se in questo momento il club sembra più indirizzato a programmare le uscite, dopo Okoli al Leicester e Cambiaghi al Bologna c'è Miranchuk verso l'Atlanta City, non sta perdendo d'occhio le entrate. Anzi, sarà proprio questo tesoretto da circa 36 milioni il motore per portare a termine altri due acquisti.