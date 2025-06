Atalanta-Inter, da Bastoni e Gosens: oltre 110 milioni di affari incrociati

. Al Gewiss Stadium di Bergamo andrà in scena domenica sera una sfida tra due formazioni in piena corsa - insieme al Napoli - per il titolo, entrambe chiamate a non fallire l’appuntamento in uno scontro diretto in cui i punti possono avere un valore specifico molto più elevato.

Un incrocio che si preannuncia spettacolare e che metterà di fronte due allenatori che, seppur con idee e filosofie diverse, continuano a rappresentare due delle massime espressioni del calcio italiano in Serie A e in Europa, ovvero Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi.

Quella tra Atalanta e Inter è una storia di incroci lunghissima, non solo in campo ma anche sul mercato. Da Alessandro Bastoni a Nicola Ventola, passando per Robin Gosens ed Ezequiel Schelotto, sono tanti i calciatori che hanno lasciato una maglia nerazzurra per indossarne un’altra.

Non sono mancati, nel corso degli anni, colpi di mercato rilevanti che hanno segnato le stagioni delle due squadre e lasciato un’impronta nella storia della Serie A: andiamo a scoprire i più importanti.