Una lotta che prosegue giornata dopo giornata: in questo intenso campionato di Serie A continua a esserci grande bagarre per le posizioni che qualificano alle prossime edizioni delle coppe europee, anche nelle battute finali.

In questa lunga rincorsa all’Europa che conta, l’Italia – a differenza di quanto accaduto l’anno scorso – nonpotrà avere a disposizione anche la quinta squadra in Champions League, con la sconfitta della Lazio con il Bodo Glimt che ha chiuso i conti in favore della Spagna. Nella lotta per Champions, Europa e Conference League potrà ancora succedere di tutto, con fino all'ultima giornata in programma nel weekend del 25 maggio.

Chi fra tutte le squadre coinvolte ha il calendario migliore e chi il peggiore per i posti qualificazione, dopo le certezze di Napoli, Inter e Atalanta in Champions? Eccoli a confronto, ma non solo: nella sezione scommesse anche le Quote vincente Champions League 2025, con il parere dei bookies sulle favorite.