Atalanta-Juventus, spettacolo non solo in campo: le FOTO più belle del pre partita e degli spalti

Lo stadio Olimpico di Roma si è vestito a festa per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: prima del calcio d'inizio dell'ultimo atto del trofeo nazionale, le fasi di riscaldamento e quelle precedenti l'entrata delle squadre in campo sono state ravvivate da coreografie da parte delle curve e spettacolo organizzato per la cerimonia, con Al Bano a cantare l'inno d'Italia.

