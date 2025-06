Atalanta, l'addio di Koopmeiners può finanziare tre colpi: nuvova offerta per O'Riley, rispunta Gosens

rispetto al finale della passata trionfale stagione e che rischia seriamente di perdere nelle prossime settimane un pezzo da novanta come. Il centrocampista olandese, obiettivo di mercato dichiarato della Juventus, è in questo preciso momento l’argomento che catalizza le principali attenzioni, in quanto la sua partenza potrebbe accelerare tutte le altre situazioni ancora in divenire.

LO SFOGO DI GASPERINI CONTRO KOOPMEINERS

Riconquistato l’accesso alla nuova Champions League attraverso un campionato chiuso in quarta posizione e messa in bacheca una storica Europa League, l’Atalanta non vuole concedere passi indietro a livello di ambizioni e per farlo vuole ancora migliorare la sua attuale rosa in almeno tre posizioni chiave. Secondo quanto riferisce L’Eco di Bergamo, Gasperini chiede al ds D’Amico di intervenire per mettergli a disposizione un nuovo difensore centrale (stante l’assenza ancora per diversi mesi di Scalvini), un esterno a sinistra che prenda il posto del partente Bakker e una mezzala che idealmente sia il rimpiazzo di Koopmeiners che, dopo la decisione di emarginarsi rispetto alle dinamiche di squadra - con tanto di certificato medico presentato per attestare il suo stato di stress - per forzare il trasferimento alla Juventus, diventa una situazione di risolvere quanto prima ma nell’interesse (anche e soprattutto economico) di tutti. L’Atalanta continua a chiedere 60 milioni di euro, la Juventus sta provando ad avvicinarsi a piccoli passi con continui rilanci.

JUVE, L'ULTIMO RILANCIO PER KOOPMEINERS