Atalanta, Percassi presenta la nuova maglia e sponsor: "Miranchuk, Djmisiti, Koopmeinersi vi dico tutto" FOTO

Giornata importantissima in casa Atalanta con la presentazione delle nuove maglie per la stagione 2024/25 e l'inaugurazione del nuovo main sponsor che comparirà sulle divise da gioco della società bergamasca: Acqua Lete. L’ad nerazzurro, Luca Percassi, ha parlato a margine della presentazione svelando anche alcune mosse di mercato del club.

SPONSOR - “Siamo felici di ritrovare qui il dottor Arnone e la sua famiglia qui e di avere Lete sulle nostre maglie. Ho avuto modo di andare a visitarli nella loro sede e questo permette di capire quanto l’Italia sia fantastica da un punto di vista imprenditoriale. Abbiamo notato una professionalità e una gestione del dettaglio che ci ha dato importanti dimostrazioni, anche in termini di esperienza. Oltre a questo, è nata da subito una relazione che ci ha permesso di migliorarci. Quanto vissuto con la vittoria dell’Europa League non deve snaturarci e farci lavorare come abbiamo sempre fatto, ma è evidente che oggi siamo conosciuti un po’ dappertutto”.

FAMIGLIA - “Per noi è importante andare a parlare direttamente con la proprietà: è questo il concetto di famiglia. Per noi questo è fantastico…”.

MENTALITA' - La nuova classifica partirà da 0 punti. Nel calcio ci sono tante dimostrazioni del fatto che dopo aver fatto determinate cose ci possono essere difficoltà. Dovremo ripartire tutti con i piedi per terra”.

MIRANCHUK - “Confermo l’interesse dell’Atlanta per Miranchuk: siamo in uno stato avanzato della trattativa”.

DJIMSITI - “É una cosa che sappiamo già da diversi giorni, che ci ha raccontato lui per primo con grande trasparenza. Al momento, però, non c’è nulla di più”.

KOOPMEINERS - “Koopmeiners? É come nei giorni scorsi, ogni tanto è bene essere ripetitivi. Non è nei nostri piani la sua cessione…”