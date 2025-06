Atalanta, quanto vale la vittoria dell'Europa League

L'Atalanta è riuscita a vincere l'Europa League, prima coppa europea della sua storia: quanto vale alzare il trofeo oltre all'onore e alla soddisfazione di aver inflitto al Bayer Leverkusen la prima sconfitta in stagione? Vi proponiamo la stima di Calcio e Finanza. Ci sono tante voci da tenere in considerazione, dalle quote fisse previste per tutte le squadre che partecipano ai piazzamenti specifici ottenuti dalla Dea nel corso della competizione, senza dimenticare le entrate dovute a vittoria finale e qualificazione alla Supercoppa Europea.

Vediamo nella gallery tutto quel che è già entrato e che può entrare dopo stasera nelle casse orobiche: