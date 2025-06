Atalanta-Real Madrid, la coreografia da brividi per Gasperini: "Per sempre nella nostra storia"

Una coreografia quella della Curva nerazzurra dedicata pressoché interamente ad uno dei principali artefici del ciclo ricco di successi della formazione bergamasca da 8 anni a questa parte.

Al centro della coreografia campeggiava l'immagine di Gasperini nelle vesti di un cavaliere sul suo destriero e col trofeo dell'Europa League conquistata al termine dell'ultima stagione tra le sue mani. A completare lo spettacolo di colori, rigorosamente nerazzurri, una frase espressione di tutta la riconoscenza del popolo atalantino nei confronti dell'allenatore di Grugliasco: “Dell'Atalanta fiero condottiero, a Bergamo hai regalato lustro e gloria. Gian Piero Gasperini per sempre nella nostra storia”.

Un'atmosfera da brividi per tutta Bergamo e per il Gewiss Stadium che, complice il grande momento di forma attraversato dall'Atalanta - reduce da nove vittorie consecutive e capolista solitaria in Serie A – ha accolto le due squadre con una carica ed un entusiasmo mai visti.