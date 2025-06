Atletico Madrid-Lipsia: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

La prima giornata di League Phase in Champions offre spettacolo anche in sfide non di primissima fascia: Atletico Madrid e Lipsia, qualificate grazie all'ottimo rendimento in Liga e Bundesliga, si affrontano al Civitas Metropolitano. Tanta potenza di fuoco nei due attacchi, con Simeone che può contare su Alvarez, Griezmann e Sorloth e Rose che risponde con Openda, Sesko e Xavi Simmons. Nell'ultima uscita domestica, i Colchoneros hanno strapazzato il Valencia per 3-0, mentre il Lipsia non è andato oltre lo 0-0 contro l'Union Berlino.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.